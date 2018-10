Programme TV : ce soir, "La France a un incroyable talent" et "Secrets d'histoire"

et Nassim Aziki

publié le 30/10/2018 à 18:15

La saison 13 de La France a un incroyable talent démarre ce mardi 30 octobre 2018 sur M6. Depuis sa création, le 2 novembre 2006, ce programme donne sa chance à tout anonyme de 6 à 90 ans persuadé d'avoir avoir un incroyable talent.



Parfois, c'est faux. Certains vont de l'avant sans recul, mais souvent c'est vrai et ça donne des chefs-d'oeuvre, comme ce soir le magicien David Stone, ce couple qui fait une danse sur les violences conjugales (déjà 27 millions de vues sur Internet), ou un quinqua exécutant un prodigieux numéro de trampoline qu'il fait semblant de rater, un bijou. Cette 13e édition est aussi marquée par les arrivées de nouveaux jurés : Sugar Sammy, un humoriste québécois teigneux juste ce qu'il faut, ce soir entouré de Marianne James, et toujours d'Hélène Segara et du magicien Éric Antoine.

En face, France 2 diffuse un nouvel épisode de Secrets d'histoire présenté par Stéphane Bern. Les téléspectateurs et téléspectatrices découvriront à cette occasion la vie de Louis-Philippe Ier, et de son épouse Marie-Amélie de Bourbon, la nièce de Marie-Antoinette.