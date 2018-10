publié le 01/10/2018 à 18:40

Pour cette soirée du 1er octobre 2018, TF1 diffuse Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi. Muriel Robin y incarne cette femme battue, qui, après 42 ans de coups quotidiens, met fin à son calvaire en abattant son conjoint de plusieurs coups de fusil.



Graciée totalement en 2016 par le président de la République, François Hollande, Jacqueline Sauvage est désormais libre. Muriel Robin avait suivi l'affaire de très près puisqu’elle avait même écrit à François Hollande pour demander sa libération. " J'ai écrit une lettre parmi tant d'autres (...) C'est viscéral, on n'a pas le droit de se tromper lorsqu'on incarne un personnage (...) Le film s'adresse à toutes les victimes de violences conjugales", déclare la comédienne sur RTL.

"Je me suis servie de la lettre pour faire ce téléfilm", explique Yves Renier, le réalisateur du téléfilm, avant de continuer "Quand on m'a proposé de faire ce film sur Jacqueline Sauvage, j'ai pensé immédiatement à Muriel Robin (...) C'est une affaire extraordinaire", ajoute-t-il.

Une fiction en deux parties crédible et poignante

Le téléfilm est fabuleux. On a beau connaître l'histoire, mais on est constamment pris et surpris par le déroulé des événements. C'est fluide, les flashbacks sont bien amenés et bienvenus, tout comme la réalisation épurée et le casting magnifique (Alix Poisson, Yves Rénier, Olivier Marchal et Armelle Deutsch). Aucun rôle dit secondaire ne l'est, chaque phrase est importante et donc fait mouche.