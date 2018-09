publié le 11/09/2018 à 18:22

En cette soirée du 11 septembre 2018, on signale la diffusion de Recherche appartement ou maison, présenté par Stéphane Plaza sur M6. Le programme est bien évidemment destiné à tout le monde mais tout particulièrement aux étudiants en recherche de logements puisque l'on suit ce soir Julie, venue s'installer à Paris. Avec sa mère, elle cherche un appartement dans un quartier animé, sécurisé, et si possible bien pour pas trop cher. À l'impossible nul n'est tenu, à Plaza non plus. L'émission est à suivre dès 21 heures.



Sur France 2, on note le retour du magazine d'information Cash Investigation, présenté par Élise Lucet. Ce soir, l’épisode, de très bonne qualité, est consacré au plastique. Un sujet nécessaire, même si, une fois encore, certains reprocheront à sa présentatrice de se mettre en scène et de bousculer tellement ses interlocuteurs qu'on finit par les plaindre. L'enquête est à suivre à partir de 21 heures.

Enfin, TF1 diffuse un nouvel épisode de sa série américaine The Good Doctor, avec le fabuleux Freddie Highmore alias Shaun Murphy. Dans ce cinquième épisode le jeune chirurgien autiste surdoué, de l’hôpital californien de San José, se retrouve confronté à son passé. Il va devoir soigner un patient qui se trouve être le sosie de son petit frère.