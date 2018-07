Olivier Marchal : "Benoit Magimel est le meilleur acteur de sa génération"

publié le 30/10/2017 à 10:00

Carbone, c'est le titre du nouveau film d'Olivier Marchal, à voir au cinéma dès ce mercredi 1 novembre. Un film très sombre dans lequel on ressent indubitablement la marque de fabrique du réalisateur de 36 quai des orfèvres. Cette fois, le cinéaste signe un film qui s'éloigne de l'univers habituel des truands et des flics pour se concentrer sur un groupe d'amis, embarqués dans une arnaque dont les conséquences vont les dépasser et les emporter.



Carbone est tiré d'une véritable affaire d'escroquerie européenne à la taxe carbone. Olivier Marchal a choisi comme héros un petit patron, qui, pour sauver sa boîte, va mettre les pieds dans un engrenage tragique.



"Je ne voulais pas que le film reste moral, confie le cinéaste. Si l’arnaque est brillante, ça reste 1,8 milliard d'euros détournés au niveau français. Ça rejaillit forcément sur les contribuables, sur nous, sur les impôts. Il était donc hors de question que je donne une légitimité à l’action de ces gens-là."

Benoit Magimel, le coup de coeur

Olivier Marchal, qui ne joue pas dans son film, en a confié le rôle principal à Benoit Magimel. Il s’agit d’un des meilleurs rôles du comédien : solide et fragile dans la peau de cet homme qui sait dès le départ qu'il prend la mauvaise direction mais qui va jusqu'au bout. Difficile de ne pas faire le parallèle avec le destin personnel de Magimel, pour qui le démiurge a un réel coup de cœur.

"C’est un garçon qui me touche. Je suis attiré par ce qui me ressemble. Le problème de Benoit c’est que je suis parvenu à trouver les limites pour ne pas basculer vers une attitude suicidaire et destructrice. C’est l’écriture qui m’a sauvé. Benoit n’écrit pas, il est juste acteur, a commencé à treize ans. Il s’est retrouvé projeté dans les tourments existentiels d’un adolescent qui est devenu célèbre et qui apprend à découvrir ce milieu infréquentable. Benoit s’est perdu là-dedans... Mais il est pour moi le meilleur acteur de sa génération."

Un problème moral

Et quitte à parler fragilité, autant continuer d'évoquer celle d'Olivier Marchal : tiens, le sujet de l'argent, au cœur de son film Carbone... Comment vit-il lui sa réussite d'acteur et metteur en scène, qui a forcément changé la donne financièrement ?



Bosseur, il estime ne pas avoir "volé" l’argent qu’il a gagné, ayant pris en tout et pour tout deux semaines de vacances en deux ans. Pourtant, l’homme se sent coupable : "J’ai un vrai problème moral par rapport à cela. Je n’assume toujours pas ma position. Aujourd’hui, quand je marche dans Paris, quand je vois une terrasse de café pleine, je change de trottoir car j’ai peur du regard des autres."





Carbone est donc le cinquième film du réalisateur Olivier Marchal, qu’on a aussi vu dans cinquantaine de films, téléfilms et série... Il signe ici un excellent thriller sur des amitiés, la fidélité, l'argent trop vite gagné, portés par Benoit Magimel, Laura Smet, Gérard Depardieu, Dani, Michael Youn et quelques autres. A voir au cinéma dès mercredi.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Que les amateurs d’humour se réjouissent. Le DVD du spectacle de Vincent Dedienne, S’il se passe quelque chose, est enfin disponible. Un show qui lui a valu le Molière du meilleur spectacle d’humour en mai dernier.