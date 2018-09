publié le 13/09/2018 à 18:32

En cette soirée du 13 septembre 2018, on signale la diffusion d'une excellente fiction policière sur TF1, Insoupçonnable. C'est le premier rôle télé pour l'acteur Melvil Poupaud et la comédienne Emmanuelle Seigner, souvent névrosée au cinéma. Dans la série, cette dernière interprète Chloé Fisher, une célèbre criminologue parisienne traînant un vrai mal de vivre et quelques casseroles.



Au début, elle est appelée à Lyon pour aider les policiers locaux à trouver l'assassin de la belle-fille d'un puissant homme d'affaires, mais elle se retrouve surprise par l'énorme dispositif mis en place, elle interroge alors le préfet qui l'a fait venir.



On suit en parallèle le quotidien de cette femme flic et celui du meurtrier, un père de famille équilibré. Le nouveau projet de TF1 est une adaptation : celle de The Fall, remarquable production anglaise avec Gillian Anderson et Jamie Dornan.

Certains trouveront aussi qu'il y a beaucoup de cadavres et plus encore de temps morts, mais c'est globalement une réussite, avec une mention spéciale pour les seconds rôles, notamment Blandine Bellavoir et La Fouine.

En face, France 2 diffuse son magazine d'information Envoyé Spécial, présenté par Élise Lucet. L'enquête est particulièrement réussie, puisqu'elle concerne l'alerte aux faux aliments.