Programme TV : ce soir, de l'inédit côté séries et du cinéma des années 60

Ce lundi 13 avril 2020, les inédits sont du côté des feuilletons avec Les Bracelets rouges sur TF1 qui proposera un épisode beaucoup plus sombre que d'habitude et la suite du Bureau des légendes sur Canal+, une série dont l'équipe est en deuil après la mort des suites du coronavirus de Marc Engels, l'ingénieur du son du programme, talentueux, attachant et césarisé pour le film sur Cousteau L’Odyssée.

Meurtres au Paradis sur France 2 redevient une bonne série après une très bonne première saison. L'enquêteur a été remplacé par différents acteurs après quelques incompatibilités. Le nouveau venu est doué et merveilleusement exaspérant dans son rôle.

Côté cinéma, on fait le bonheur des amoureux des années 60 avec Pendez-les haut et court sur Paris Première qui est en clair pour les abonnés Free, Orange et SFR. Il y aura aussi L'armée des Ombres, la Résistance racontée par un réalisateur qui l'a vécue de l'intérieur, sur France 3. Un film dont beaucoup de téléspectateurs connaissent parfaitement la musique qui a servi plus tard de générique à l'émission Les Dossiers de l'écran. Et enfin Le gendarme en balade sur M6 continuera de faire vivre ce confinement sous le signe de de Funès.