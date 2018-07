publié le 31/10/2016 à 17:36

Une nouveauté sur France 3 : Crime et châtiment le documentaire d'investigation. C'est confusant que l'on ait repris le titre du roman de Dostoïevski, mais à ce détail près, elle est passionnante, cette émission qui marque le retour de Christophe Hondelatte à 20h55, cette fois-ci sur France 3. Il y fait ce qu'il sait faire (son ancien producteur doit grincer des dents), le récit d'une affaire judiciaire. Sauf que dans Faites entrer l'accusé, l'affaire était classée, alios que là, il a 2 mois pour lire les 12.000 pages d'une affaire criminelle bientôt rejugée.



Pour cette première émission, Christophe Hondelatte revient sur l'affaire Jamel Leulmi, arrêté en 2010 après avoir été accusé d'avoir assassiné sa femme Kathlyn en 2007 et d’avoir tenté de tuer sa compagne Julie deux ans plus tard, dans le but de toucher des assurances-décès. Jamel Leulmi est alors condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2014 la cour d’assises de l’Essonne.

Il fait appel en janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris. Cela se suit comme un polar, avec un Christophe Hondelatte qui lit, se déplace, se met en lumière pour découvrir les zones d'ombre, sort parfois de son rôle pour entrer ds l'enquête, bref, comme un couteau suisse, il a plusieurs fonctions et c'est réussi.