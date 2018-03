publié le 30/10/2016 à 23:09

Yann Moix s'est imposé depuis longtemps comme l'une des plus redoutables gâchettes de On n'est pas couché, mais il s'est peut-être surpassé ce samedi 29 octobre. Alors qu'il faisait face à Nicolas Bedos, lui-même ancien chroniqueur de Laurent Ruquier sur France 2, le réalisateur et écrivain s'est montré très sec avec l'humoriste, quand ce dernier lui reprochait un certain manque de tact.



"Je pose des questions violentes, parce que je pense aussi à la violence faite à ces femmes", a lancé Yann Moix en faisant référence au "Manifeste des 343 salauds", contre la pénalisation de la prostitution et dont Nicolas Bedos fait partie des co-signataires. "T'es vraiment un petit con, t'es vraiment dégueulasse de faire ça", a alors glissé son interlocuteur, avec un sourire visiblement agacé, "je reprochais à Yann son absence de délicatesse dans la forme".

"Je te renverrai demain par mail le texte de la longue sortie que tu as fait sur le sujet en question, et à mon avis, tu le reliras avec déplaisir", a poursuivi Nicolas Bedos, qui avait déjà fait part de son regret vis-à-vis du "Manifeste de 343 salauds". "Je pense qu'un mail où tu retranscriras mes propos sera, stylistiquement, ce que t'as fait de meilleur", a alors répliqué Yann Moix du tac au tac.

Mais l'artilleur de On n'est pas couché ne s'est pas contenté de cette seule victime samedi soir. Lorsque l'émission touchait à son terme, Yann Moix s'est alors fendu d'une déclaration assez brutale à l'attention de la chanteuse Patricia Kaas : "Il y a deux sortes d'artistes. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de vivre, et il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de mourir. Pour moi, vous êtes dans la deuxième catégorie, j'ai envie de me pendre quand je vous entends."



Le chroniqueur ne s'est pas arrêté là cependant, en faisant une référence assez assassine à l'album que Patricia Kaas avait réalisé en hommage à la chanteuse Édith Piaf en 2012 : "Édith Piaf, qui a du génie, me donne envie de mourir, alors quand vous chantez Piaf, je vous décris pas, ça me donne doublement envie de mourir. Pour moi, vous distribuez du cafard."

> Patricia Kaas - On n'est pas couché 29 octobre 2016 #ONPC