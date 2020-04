publié le 17/04/2020 à 18:01

Après le succès considérable de la Septième compagnie sur TF1 et de Why Woman Killl? sur M6, que nous prépare la grille des programmes pour ce vendredi 17 avril et ce week-end ?

Ce soir sur TF1, Koh Lanta sera bien raccourci pour faire durer le plaisir et maintenir le navire à flot pendant le confinement. Rareté donc : il n'y aura pas d'élimination ce soir. D'ailleurs l'autre temps fort de la première chaîne avec The Voice va subir quelques changements de calendrier avec des directs prévus en mai mais repoussés.

France 2 fait revenir Candice Renoir avec une huitième saison très réussie. Cécile Bois qui incarne la fameuse Candice Renoir a été contaminée par le Covid-19, un virus dont elle a bien du mal à se défaire : "C'est une saloperie. J'en suis à mon 38ème jour de surinfection et là je repars sur des antibiotiques pour essayer de sortir cette merde de mon organisme. Parfois je ne peux rien faire pendant 48h, d'autre fois j'ai de la fièvre ou mal à respirer... Ca traîne avec des jours bons et moins bons mais je ne suis pas la seule". Les 8 épisodes de Candice Renoir ont été post-produits et sont prêts à être diffusés quand le voudront les chaînes.

Ce week-end, trois rendez-vous à ne pas manquer. Samedi, le concert initié par Lady Gaga One World Together At Home, en direct et en intégralité sur 6play et le lendemain sur W9 et RTL2 et le 30e anniversaire de l'émission de caméra cachée Surprise sur prise sur France 2. Dimanche une spéciale Jean-Paul Belmondo sur C8 à la place du programme prévu avec Le Magnifique et Peur sur la ville.