Procès Depp-Heard : Kate Moss révèle pourquoi elle a défendu le comédien

Elle fut une alliée de poids de Johnny Depp durant son très médiatique procès en diffamation contre Amber Heard. La mannequin britannique Kate Moss, ancienne compagne de l'acteur, est intervenue publiquement pour prendre la défense de Johnny Depp lors d'un bref mais impactant témoignage de quelques minutes le 25 mai dernier. Un geste rare lorsque l'on sait la grande discrétion de la top model qui n'a jamais souhaité rentrer dans des batailles médiatiques et encore moins juridiques de cette ampleur.

Lors de ces trois minutes en vidéo-conférence, Kate Moss a démenti les rumeurs selon lesquelles Johnny Depp l'aurait poussée dans un escalier durant leur relation. Une façon pour le camp Depp de casser sa réputation d'homme violent avec ses compagnes. Amber Heard avait en effet sous-entendu plusieurs fois qu'elle n'était pas la première victime de violences conjugales de l'acteur. D'après elle, l'acteur aurait poussé Kate Moss dans les escaliers lors d'un voyage en Jamaïque. Kate Moss et Johnny Depp ont vécu une relation entre 1994 à 1998. Kate Moss n'avait jamais évoqué cet incident.

"Johnny a quitté la chambre avant moi. Il y avait eu un orage et j'ai glissé sur les marches en sortant de la chambre. Je me suis fait mal au dos. J'ai hurlé. Il est revenu en courant pour m'aider, m'a porté jusqu'à ma chambre et m'a apporté des soins médicaux", a-t-elle raconté au tribunal.

Lors d'une récente interview pour la BBC 4 et plus particulièrement l'émission Desert Island Discs, Kate Moss a précisé les raisons de cette prise de parole publique à la présentatrice Lauren Laverne : “Je sais la vérité sur Johnny. Je sais qu'il ne m'a jamais poussé dans les escaliers. Je devais dire la vérité. (...) Je crois en la vérité et je crois en la justice", avait-elle ajouté.

Lors de son témoignage, Kate Moss avait souhaité lever toute ambiguïté sur la qualité de sa relation avec Johnny Depp. D'après elle, Johnny Depp ne l'a jamais poussée, frappée ou jetée dans aucun escalier durant les 4 années de leur relation.

