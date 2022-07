Procès Depp-Heard : le détail insolite qui amène l'actrice à demander l'annulation du verdict

Johnny Depp et Amber Heard

L'histoire n'est toujours pas finie. Alors qu'après six semaines de procès, Amber Heard a récemment été déclarée coupable de diffamation envers son ex-époux Johnny Depp et condamnée à lui verser la somme de 10 millions de dollars, l'actrice a décidé de contre-attaquer en justice. Le site américain Deadline a ainsi dévoilé que ses avocats ont demandé ce vendredi 1er juillet, l'annulation pure et simple du verdict (Johnny Depp lui aussi a été condamné, mais à une moindre peine).

Les représentants de Heard ont ainsi déposé, devant le tribunal de Fairfax en Virginie, une requête de près de 43 pages, dans lesquelles ils assurent que Johnny Depp n’a apporté aucune preuve de la culpabilité de leur cliente. De plus, ils pointent la somme astronomique demandée à Amber Heard, alors même que l'actrice avait assuré après le procès qu'elle ne pouvait "absolument pas payer" un tel montant. Enfin, une autre raison, pour le moins étonnante, a été avancée par les représentants de l'actrice de 36 ans.

Ils pointent en effet une erreur qu'aurait commise le tribunal en charge de l'affaire au sujet de l’identité de l’un des jurés. Ce dernier serait né en 1970 et non en 1945 comme cela été indiqué dans les documents de la Cour. Cette erreur montrerait le manque de professionnalisme du tribunal et le peu de rigueur avec lequel les membres du jury populaire auraient été choisis. Les avocats d'Amber Heard ont ainsi demandé soit l'annulation du verdict, soit la tenue d'un nouveau procès entre les différentes parties.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info