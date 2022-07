Procès Depp-Heard : Amber Heard fait appel du verdict

On pensait cette histoire terminée, et pourtant, Amber Heard remet une pièce dans la machine. Jeudi 21 juillet, l'actrice a fait appel du verdict prononcé à l'issue de son procès en diffamation l'opposant à son ancien mari, Johnny Depp.

Selon la décision du tribunal de Fairfax, et après six semaines de débat, Amber Heard avait été condamnée à verser 10 millions de dollars à son ex-mari, qui lui a été condamné à lui payer deux millions de dollars. Dans un communiqué, les portes-parole de l'actrice ont expliqué ce choix : "Nous pensons que le tribunal a fait des erreurs qui ont empêché de prononcer un verdict juste, équitable et respectant le Premier amendement" de la Constitution qui garantit la liberté d'expression.

Pourtant, en plus d'être sortie perdante du tribunal, Amber Heard avait subi les foudres des fans de son ex-mari sur les réseaux sociaux. Elle avait été la cible d'une pétition pour qu'elle soit retirée du film Aquaman 2, qui est rapidement devenu l'une des plus signées au monde, et avait affirmé avoir été la cible de nombreuses menaces de mort. Ses porte-paroles ont donc tenu à préciser : "Nos réalisons que cet appel va enflammer Twitter, mais c'est une étape nécessaire pour assurer que justice soit rendue".

Pour rappel, le procès ultra-médiatisé avait été diffusé en direct à la télévision américaine et sur internet dans le monde entier. Il avait été initié par Johnny Depp après la publication d'une tribune de son ex-femme dans le Washington Post en 2018, dans laquelle elle se décrivait comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales". Considérant que cela avait nuit à sa réputation et sa carrière, l'acteur de Pirates des Caraïbes l'avait poursuivi en diffamation, lui réclamant 50 millions de dollars en dommages et intérêts. De son côté, Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.

