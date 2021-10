Pourquoi Kanye West se fait-il désormais appeler “Ye” ?

Crédit : Rich Fury / VF20 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

À l'instar de Mohammed Ali, la star américaine Kanye West a changé d'identité et s'appelle désormais officiellement "Ye". Un seul prénom et rien de plus, pas de nom de famille ni de deuxième prénom.

La demande du rappeur a été validée par un juge de Los Angeles le lundi 18 octobre, a confirmé un porte-parole du tribunal à l'AFP. Kanye West avait formulé cette demande pour "des motifs personnels". En 2018, l'artiste avait déjà sorti un album intitulé "Ye". Au cours d'une interview pour une radio américaine, il explique la signification de ce surnom, "C'est passé de Kanye, qui signifie l'unique, à celui de Ye, qui est le reflet de nos bons et de nos mauvais côtés, de notre confusion, de notre tout", relaie le média The National.

Actuellement en instance de divorce avec une autre star américaine de renom, Kim Kardashian, Kanye souhaitait substituer "Ye", son surnom de longue date, à l'intégralité de son état civil, Kanye Omari West. Une manière pour lui de tirer un trait définitif sur son nom de famille.