États-Unis : Kim Kardashian demande le divorce d'avec Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West sont mariés depuis mai 2014 et ont eu quatre enfants ensemble.

publié le 19/02/2021 à 22:10

La star américaine de téléréalité Kim Kardashian a officiellement demandé vendredi 19 février le divorce de son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West, selon plusieurs médias américains. Cette annonce intervient après des semaines de spéculation sur une probable séparation. Le couple est marié depuis mai 2014 et a quatre enfants, dont Kim Kardashian a demandé la garde partagée, selon le site d'informations à sensation TMZ, avec l'accord de Kanye West.

Un divorce, présenté comme une procédure amiable, qui mettra fin à un des couples les plus célèbres du monde après une série de retentissements qui laissaient présager une séparation. Début janvier, la chaîne NBC News avait rapporté que les deux stars vivaient séparément et suivaient des séances de thérapie de couple. Kim Kardashian (40 ans) vivait dans la résidence familiale, en Californie, et Kanye West (43 ans) s'était ainsi installé dans le Wyoming.

Selon plusieurs médias, l'un des déclencheurs de cette séparation aurait été la candidature du rappeur à la présidence américaine, l'an passé. Pendant sa campagne, Kanye West avait par ailleurs tenu des propos incohérents et publié des messages sur Twitter laissant entendre que sa femme voulait le faire interner dans un hôpital psychiatrique. L'homme, qui souffre de troubles bipolaires, avait également accusé son épouse d'avoir avorté alors qu'elle était enceinte de lui pour la première fois et d'avoir eu une liaison avec un autre rappeur, Meek Mill, ce que l'intéressé avait démenti.