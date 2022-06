Pourquoi Brad Pitt et Angelina Jolie vont-ils s'affronter au tribunal ?

Après le procès ultra médiatisé de Johnny Depp contre Amber Heard, un autre ancien couple de stars d'Hollywood va se retrouver devant la justice. Divorcé depuis le 20 septembre 2016, le couple qu'on appelait à l'époque Brangelina se partageait entre autre le domaine viticole français de Miraval. Selon un accord, chacun avait l'interdiction de vendre sa part du domaine sans l'accord de l'autre. C'est exactement pour ce motif que Brad Pitt accuse Angelina Jolie.

L'acteur reproche à son ex-femme, avec qui il a six enfants, de le "forcer à devenir le partenaire d'un inconnu et, pire encore, un inconnu dont les associations et les intentions sont toxiques." Il demande alors à la justice d'annuler cette vente et de se voir verser des dommages et intérêts.

La Superior Court de Los Angeles devrait bientôt connaitre la même couverture médiatique que le tribunal de Fairfax, Virginie, où se sont affrontés Johnny Depp et Amber Heard, bien qu'on ne sache pas encore si ce nouveau procès sera aussi entièrement filmé et diffusé en direct dans le monde entier.

