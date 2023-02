Il ne trônera plus au musée Grévin. La direction du musée a retiré ce lundi 20 février 2023, la statue en cire de Pierre Palmade, selon une information de Télé-Loisirs confirmée par RTL. Une décision prise à la suite de l'accident de voiture de l'humoriste, qui a fait trois blessés graves le 10 février en Seine-et-Marne.

"Nous avons décidé de l'enlever par égard pour la famille (touchée par la collision). C'est une affaire tragique, et nous en sommes plus que désolés", a expliqué la direction de l'établissement parisien.



Pour l'heure, la direction n’a pas fixé de "date de retour" de la statue au musée. La statue de Pierre Palmade ira notamment rejoindre, dans un hangar au nord de Paris… celle d’un certain Vladimir Poutine, également retirée du musée en mars 2022, au début de la guerre en Ukraine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info