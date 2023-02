À écouter Pierre Palmade : un témoin a remis aux policiers des vidéos de l'humoriste qui visionnerait de la pédopornographie 00:01:08

Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications pour savoir si Pierre Palmade était bien en possession d'images pédopornographiques. Un deuxième homme est entendu par les policiers. Il a remis aux enquêteurs plusieurs vidéos dans lesquelles Pierre Palmade serait en train de visionner des scènes de sexe entre mineurs. Ils sont en train de vérifier l'authenticité de ces vidéos. Le comédien, lui, est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie sous bracelet électronique.

Une audition ou même une garde à vue de Pierre Palmade dans ce volet de l'affaire dépendra des éléments recueillis depuis ce week-end. Cela reposera sur ce que les témoins qui l'accusent ont pu dire en audition et ce qu'ils ont pu apporter comme preuves, notamment les vidéos où on le verrait consulter du contenu pédopornographique. En parallèle, les policiers ont perquisitionné à Paris et en Seine-et-Marne les domiciles du comédien pour y saisir particulièrement du matériel informatique.

Son exploitation sera déterminante. En résumé, ce sont autant de témoignages et d'éléments matériels qui peuvent incriminer ou non Pierre Palmade et donc nécessiter sa garde à vue. Il ne faut également pas oublier l'état de santé de l'humoriste qui déterminera s'il est apte à être entendu par les enquêteurs.

