Pierre Palmade : le deuxième témoin affirme avoir reçu des contenus pédopornographiques via l'humoriste

Un homme affirme posséder des vidéos dans lesquelles on verrait Pierre Palmade consulter du contenu pédopornographique. Les enquêteurs de la brigade des mineurs de la PJ parisienne sont descendus à Bordeaux, et auditionnent ce nouveau témoin ce mardi 21 février, avant tout pour vérifier ses propos et s'assurer que les vidéos existent. Et si oui, quelles sont leurs contenus exacts.

Il s'agit de la deuxième audition dans le "volet pédopornographique" de l'affaire Palmade. Ce week-end, un jeune homme de 28 ans l'accusait déjà de consulter ce genre de contenus.

En parallèle, les policiers ont perquisitionné, à Paris et en Seine-et-Marne, les domiciles du comédien, et ont notamment saisi du matériel informatique. Son exploitation sera déterminante.

Il ne suffit pas de détenir ou d'acquérir des images et vidéos pédopornographiques pour être poursuivi. La seule consultation est un délit passible de cinq ans de prison, et 75.000 euros d'amende. Même la tentative de consultation est punie par la loi.

