Pierre Niney fait son mea culpa après un trait d'humour sur Twitter

Comment une blague s'est transformée en micro-polémique sur Twitter. Mardi 16 août, Pierre Niney retweete un article de BFMTV avec la photo de Tom Veloso, un étudiant à l'université de Lorraine à Nancy, qui évoque ses difficultés financières et l'augmentation du coût de la vie étudiante.

L'acteur d'Yves Saint Laurent écrit alors ces quelques mots : "Quand je vous dis que c'est le meilleur acteur de composition". Pierre Niney faisait ici référence à la ressemblance entre l'étudiant et Leonardo DiCaprio (notamment dans Don't Look Up).

Mais le trait d'humour n'a pas vraiment été apprécié par plusieurs dizaines d'internautes. "Faire de l’humour sur la précarité des étudiants… Très décevant de votre part", "L'humour est une arme. Il faut savoir viser. Et là clairement c’est raté", peut-on lire sur le réseau social. D'autres étaient plus mesurés : "La blague de Pierre Niney n'était pas drôle. Il n'y a pas de quoi en faire un drame".

Aucune envie d’être indécent ou blessant Pierre Niney

Face à la flopée de réactions, le comédien a finalement retiré son tweet initial et a fait son mea culpa. "Comme un débile je n'avais même pas regardé le sujet du reportage. Mais juste vu la miniature avec le visage de cet homme et tweeté bien trop vite. Aucune envie d’être indécent ou blessant", a-t-il écrit le lendemain. "Je pointais seulement une ressemblance avec DiCaprio", a-t-il ajouté.

Le héros de Boîte Noire a depuis reçu des dizaines de messages de soutien, à l'image de celui-ci : "Je suis affolé par les commentaires sous le tweet de Pierre Niney. Ceux qui pensent qu’il se moque de la précarité des étudiants ! Beaucoup trop de premier degré sur Twitter !".

