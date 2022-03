"Goliath" : "Le public va découvrir des choses qui font froid dans le dos", dit Pierre Niney

Goliath, le nouveau film signé Frédéric Tellier sort le 9 mars 2022 au cinéma. Il raconte l'histoire d'un avocat spécialisé en droit environnemental qui va affronter le puissant lobby de l'agrochimie, représenté par un jeune loup ambitieux et sans scrupules. Gilles Lellouche incarne l'avocat, Pierre Niney le jeune loup. Un tandem inédit à l'écran entre deux acteurs qui font partie de ceux qui comptent désormais dans notre cinéma.

Ils avaient fait partie des voix françaises du film d'animation Pixar Vice versa mais à l'écran c'est la première fois qu'ils jouent l'un face à l'autre. Ces deux-là sont potes dans la vie, ça se sent, ça se voit : ils se sont taquinés durant la campagne des César ou chacun était en lice pour le prix du meilleur acteur, Lellouche dans Bac Nord et Niney dans Boîte noire.

"Le lobbying est un mot un peu galvaudé qu'on sort au hasard, là c'est très précis. Ces arcanes sont merveilleusement bien représentées dans le film notamment par Pierre Niney qui a eu le courage d'incarner ce personnage. Il a ses justifications, ses causes, sa famille... Ce film est brillant de ce point de vue-là", confie Gilles Lellouche.

"La première qualité d'un lobbyiste c'est d'être discret", explique Pierre Niney qui a été confronté à un mur du silence de la profession pour travailler son rôle. "On voulait faire quelque chose de très réaliste comme toujours dans les films de Frédéric [Tellier]. Ce sont des œuvres très documentées. Dans la salle, les spectateurs vont découvrir des choses qui font sincèrement froid dans le dos. Le niveau de stratégie et d'implication des lobbies et des multinationales dans la sphère publique - Sénat, Assemblée nationale, Parlement européen - c'est assez flippant".

Gilles Lellouche et Pierre Niney partagent l'affiche de Golitah avec Emmanuelle Bercot. Au programme des prochains mois : pour Lellouche, préparation de L'amour ouf, une comédie musicale, romantique et ultra-violente, son nouveau film de réalisateur après Le grand bain. Il y aura aussi Astérix et Obélix l'Empire du Milieu l'an prochain où il joue Obélix au côté de Guillaume Canet. Pour Pierre Niney, retour sur les plateaux en juin devant la caméra de Michel Gondry dans le Cantal pour une comédie dramatique mystérieuse dont on ne connait que le titre : "Le livre des solutions".