publié le 28/10/2018 à 13:32

Le monde des médias est en deuil. Philippe Gildas est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre à l'âge de 82 ans. Journaliste, animateur, il avait débuté sa carrière au début des années 60, devenant ainsi directeur de l'Information à RTL, en 1962



Homme de radio, mais aussi bien sûr de télévision. Il restera pour tous le chefs d'orchestre de Nulle part ailleurs, l'émission-phare des années 80-90 sur Canal +. Il y avait fait éclore beaucoup de talents, comme Antoine de Caunes, José Garcia et Annie Lemoine. La journaliste y présentait alors la tranche d'information du programme. Sur RTL, elle a rendu hommage à Philippe Gildas.

"Je suis très émue. Je savais qu'il était malade, mais la dernière fois où je l'ai vu il était sur un lit d'hôpital un livre à la main. Pour Philippe, l'info et ce qui se passe dans le monde : c'est sa vie", confie Annie Lemoine.

"Un journaliste tel que lui, ça n'existe plus, ça n'existera peut-être même plus. Philippe c'est un bonhomme immense dans le milieu, c'est une pointure. Personne ne peut prendre sa place. C'est si vrai que lorsqu'il est à côté de moi au moment des informations dans Nulle part ailleurs, je me sens protégée. On dit le menhir parce qu'il était d'origine bretonne, mais c'était pour autre chose aussi", raconte avec beaucoup d'affection la journaliste.

Grande tristesse. Mes respects mon général. Philippe, le meilleur pour fabriquer ce magazine d’un genre nouveau que fût #nulle part ailleurs... Immense carrière et grand pro ! L’intérêt du programme d’abord ! Humilité. Sérieux. Rigueur. Amour du fun... What else ? Gildas forever. pic.twitter.com/XFCGT2Izh8 — Annie Lemoine (@annielemoine) 28 octobre 2018