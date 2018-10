et Léa Stassinet

publié le 28/10/2018 à 14:50

Le monde des médias est en deuil. Philippe Gildas, célèbre journaliste et animateur de radio et de télévision est décédé dans la nuit du 27 au 28 octobre, des suites d'un cancer. L'homme de 82 ans a marqué toute une génération avec Nulle part ailleurs, émission phare de Canal+ qu'il a animée de 1987 à 1997.



C'est à cette époque-là que Karl Zéro a fait sa connaissance. Ce dernier fait d'abord des sketchs dans le programme, avant d'animer un journal parodique baptisé le Zérorama. "Pour moi sa disparition c'est la mort de la télévision tout court. La télévision qui était libre de ton, qu'on aimait faire, et que tout le monde aimait bien regarder", se souvient avec émotion Karl Zéro.

"Philippe Gildas était un vieux de la vieille, c'était vraiment un chef", poursuit-il. "Aujourd'hui il est au paradis avec sa moumoute et ses talonnettes", conclut-il, en clin d'oeil à la petite taille de l'animateur et à ses brushings moqués par l'équipe de Nulle part ailleurs.