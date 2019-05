publié le 01/05/2019 à 11:29

On connaissait Pete Doherty pour ses excès en tout genre. Mais la raison pour laquelle le rockeur adulé de The Libertines s'est retrouvé dans un hôpital du Royaume-Uni, mardi 30 avril, est plutôt originale et inattendue. Sur Facebook et Twitter, le chanteur a annoncé, photo à l'appui, avoir été admis aux urgences après s'être fait piquer... par un hérisson.



"Une photo de moi à l'hôpital en raison d'une blessure qui s'est infectée causé par l'épine d'un hérisson", commente-t-il sous la photo. Il n'a également pas manqué de faire honneur au service de santé anglais, avec ces quelques mots : "Merci à tous les hommes et les femmes qui travaillent au NHS (National Health Service, le système de santé anglais, ndlr). Ce sont des anges qui méritent notre infini respect et nos remerciements".

Sur la photo, le rockeur de 40 ans apparaît avec un énorme bandage à la main et à l'index gauche. Le 26 avril, l'ancien compagnon de Kate Moss dévoilait le travail de son nouveau groupe, Puta Madres, grâce à la sortie de son premier album.