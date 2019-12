publié le 09/12/2019 à 03:02

L'animateur Camille Combal et l'actrice Alexandra Lamy. C'est le binôme que les internautes ont le plus plébiscité pour intégrer le prochain Top 50 des personnalités préférées des Français. En effet, avec 9.000 votes au total, ce sont eux qui sont en arrivées en tête du classement de personnalités soumises au vote par le JDD.



Le vote s'est terminé le 27 novembre dernier et il visait à désigner les nouveaux entrants du classement de lfop réalisé chaque année pour Le Journal du Dimanche. En pratique, on apprend que le sondage réalisé selon la méthode des quotas sur un échantillon représentatif de la population française sera réalisé à partir de 80 noms (40 hommes et 40 femmes).

Cette liste publiée à la fin de l'année par le JDD sera composée pour moitié des meilleurs de l’édition 2018, dominée par Jean-Jacques Goldman, et pour autre moitié de personnes élues principalement par les internautes. Ainsi, le vote en ligne a élu les nouveaux entrants parmi 120 personnes proposées.



Camille Combal, Cyril Hanouna, Vianney et Matt Pokora

Résultat, parmi les 10 premières personnalités préférées dans la catégorie féminine, on retrouve Alexandra Lamy (32,2% des voix), Dorothée (27,7%), Virginie Efira (27,5%), Leïla Bekhti (26,8%), Blanche Gardin (26,6%), Alessandra Sublet (26,4%), Marina Foïs (26,4%), Sophie Davant (25,4%), Amel Bent et enfin Élodie Gossuin (22,9%).

Ces 10 personnalités s'ajoutent aux 20 femmes déjà qualifiées : Sophie Marceau, Florence Foresti, Mimie Mathy, Élise Lucet, Louane, Valérie Lemercier, Muriel Robin, Mylène Farmer, Josiane Balasko, Ingrid Chauvin, Karine Lemarchand, Zazie, Nolwenn Leroy, Line Renaud, Marion Cotillard, Laetitia Milot, Vanessa Paradis, Evelyne Dhéliat, Jenifer et Karine Ferri. Les 10 dernières testées seront quant à elle choisies par le JDD en lien avec le vote des internautes et l'actualité de l'année.

Du côté des personnalités masculines choisies par les internautes, c'est donc Camille Combal qui arrive en première position de ce Top 10 avec 45,7% des voix devant Cyril Hanouna (36,7% des voix), Vianney (30,3%), Matt Pokora (30,2%), Alain Chabat (29,2%), Guillaume Caner (27,9%), N'Golo Kanté (27,8%), Stéphane Plaza (27,7%), Didier Deschamps (27,4%) et Nikos Aliagas (27,1%).

Jean-Jacques Goldman, Omar Sy, Dany Boon, Kylian MBappé déjà qualifiés

Ces 10 personnalités masculines s'ajoutent aux 20 hommes déjà qualifiés : Jean-Jacques Goldman, Omar Sy, Dany Boon, Kylian MBappé, Thomas Pesquet, Zinédine Zidane, Michel Cymes, Jean Reno, Jean Paul Belmondo, Soprano, Jean-Pierre Pernaut, Teddy Riner, Michel Sardou, Jean Dujardin, Antoine Griezmann, Jean-Luc Reichmann, Laurent Gerra, Renaud, Fabrice Luchini, Francis Cabrel. Les 10 derniers testés seront comme les femmes choisis par le JDD en lien avec le vote des internautes et l'actualité de l'année.



L'ensemble de ces personnalités seront donc soumises au vote final des personnes interrogées par l'Ifop, représentatives de la population française, pour élire en cette fin d'année le Top 50 des personnalités préférées des Français de cette année 2019. Alors Jean-Jacques Goldman sera-t-il finalement détrôné ?