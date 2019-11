Les secrets de Jean-Jacques Goldman

et Thomas Hugues

publié le 30/10/2019 à 13:00

Depuis ses débuts, Jean-Jacques Goldman a vendu près de 30 millions de disques.

Sans compter ceux qu'il a écrit pour les autres...Céline Dion, Johnny Hallyday, Emmanuel Moire, entre autres, lui doivent quelques uns de leurs plus grands succès...Saviez-vous que Jean-Jacques Goldman ne les signe souvent pas de son nom ? O. Menor, Sam Brewski, Sweet Memories, First Prayer...avec ses pseudos, l'artiste brouille les pistes !

Depuis 2016, Jean-Jacques Goldman a décidé de se mettre en retrait des Enfoirés, pour quelles raisons ?

Où vit-il et que fait-il désormais ?

Malgré sa discrétion, il reste l’une des personnalités préférées des français.

On retrace la carrière de l’un des plus grands chanteurs français mais aussi l’un des plus secrets avec notre invité le journaliste Laurent Lavige.

à lire : la biographie Jean-Jacques Goldman est publiée aux éditions Hugo Images

Jean-Jacques Goldman