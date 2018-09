"Pékin Express" : qui sont Christina et Didier, les grands vainqueurs ?

publié le 06/09/2018 à 13:49

Le suspense aura duré longtemps. C'est finalement Christina (33 ans) et Didier (38 ans), duo atypique de cette saison qui a gagné cette édition 2018 de Pékin Express. Ils ont réussi à s'imposer face à Florian et Gabriel (le binôme d'inconnus) au terme d'une lutte acharnée et ont ainsi remporté la somme de 98.700 euros.



Les deux collègues travaillent ensemble depuis un an, dans un laboratoire pharmaceutique, en région parisienne. Didier, alors en période d'essai, propose à sa référente, Christina, de participer à l'aventure Pékin Express. Très challengers, ils ont immédiatement soumis leur dossier d'inscription au jeu de M6.

Dès lors, la patronne et son employé avaient affiché leurs ambitions : remporter le jeu. "L'objectif est d'arriver premier et de ne pas finir dernier (...) On voulait vivre une aventure digne de ce nom avec un grand A (...) Christina était la coéquipière parfaite", a confié Didier au micro de RTL.



Christina "l'aventurière"

Christina qui se définit comme "aventurière" n'a pas hésité un seul instant avant de participer. "Quand Didier, m'a proposé ça [Pékin Express, ndlr] je me suis dit qu’effectivement cette aventure serait faite pour moi (...) Avec Didier, quand on s'est inscrit, ça faisait que quatre mois qu'on travaillait ensemble, on ne se connaissait pas beaucoup (...) Cela a été un double challenge", a rapporté la jeune femme.



Son aventure a été marquée par des moments forts, comme elle nous l'a expliqué : "Les rencontres avec les familles et les gens qui nous ont hébergés restent extraordinaires du fait de leurs authenticités et leurs émotions".



Leur binôme a su séduire les téléspectateurs et téléspectatrices au fil des épisodes. Après plus de trente-cinq jours de course à travers la Malaisie, les Philippines et le Japon la patronne et son collaborateur ont finalement remporté la finale et 98.700 euros (en partie grâce à Mehdi et Oussama, qui à l'issue de la demi-finale leur ont offert 50.000 euros d’amulettes).