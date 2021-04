"Pékin Express" 2021 : Claire et son père Christophe remportent la 14e édition

publié le 28/04/2021 à 01:32

Le suspens était à son paroxysme en Turquie pour la finale de la 14e édition de Pékin Express. Les deux derniers binômes de la compétition ont mené une lutte sans merci à travers Istanbul mais seul l'un d'entre eux en est finalement ressorti victorieux au cours de l'émission de ce mardi 27 avril.

Christophe et Claire, le père et la fille, sont les grands gagnants de la quatorzième saison de Pékin Express. Après avoir parcouru les grands monuments de la ville, le duo a fini devant leurs adversaires du soir, les parisiennes Rose-Marie et Cinzia, et remporte plus de 58.000 euros.

En gagnant cette édition, Christophe devient le doyen de Pékin Express. À l'âge de 61 ans, il est désormais le vainqueur le plus âgé de la compétition. La saison a également été marquée par la pandémie, qui a changé les destinations des aventuriers. Ils ont d'abord traversé l'Ouganda puis la Grèce avant de finir en Turquie. L'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis étaient envisagés dans un premier temps.