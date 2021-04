publié le 07/04/2021 à 12:15

C'est un choc pour les candidats et le public de la saison 14 de Pékin Express. Le binôme formé par Aurore et Jonathan a dû quitter l'aventure au beau milieu de son déroulement après un grave accident de la route ayant eu lieu sur le tournage de l'émission, en septembre dernier en Turquie.

Dans l'émission du 6 avril de Pékin Express, Aurore et Jonathan parlent pour la première fois de cette épreuve vécue en Turquie, lors d'une séquence spéciale sur M6. "La voiture nous percute de plein fouet du côté droit", explique Jonathan. Les images de l'accident n'ont pas été diffusées par la chaîne.

"Je tourne la tête et la dernière image que je vois, c’est la voiture qui me rentre dedans. Après, j’ai un bruit sourd, Jonathan me relève plus ou moins, je ne sais pas dans quel état je suis. Il me dit : 'Il faut absolument qu’on sorte de la voiture, maintenant tu sors et tu me suis'", poursuit Aurore, qui a eu un violent "mal de tête" à la suite de l'accident.

"J’essaye d’être le plus calme possible et le plus clairvoyant pour faire en sorte de lui apporter les premiers soins et qu’elle se sente bien, qu’elle ne soit pas envahie par une angoisse profonde parce que c’est un moment terrible pour elle. À ce moment-là, clairement, j’ai peur pour ma femme", décrit Jonathan.

Jonathan s'en est sorti indemne. Aurore, le caméraman et le journaliste du binôme ont dû être hospitalisés. Ce n'est qu'après la diffusion de l'épisode du 6 avril que la production de Pékin Express a révélé que le conducteur de 82 ans impliqué dans l'accident est décédé. "Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches", indique l'équipe de Pékin Express.