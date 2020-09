publié le 04/09/2020 à 14:15

Pierre Lescure était l'invité d'Éric Dussart et Jade ce samedi matin. L'ancien patron de Canal+ a notamment donné son avis sur les chaînes info et leurs débats. Une chose est sûre, il n'est pas fan : "Ça m'emmerde au plus haut point", affirme-t-il avant d'ajouter : "Franchement, j'ai envie de dire que les débats ne sont pas bien écrits. Pour un Zemmour qui défraye la chronique, quelques grands débateurs (...) on ne peut pas en faire autant et que ce soit toujours passionnant", explique-t-il. "Il n'y a pas à ce point de gens qui ont un point de vue nouveau, y compris des points de vue avec lesquels je ne suis pas d'accord mais qui m'interpellent. Donc il y a beaucoup trop d'eau tiède (...) Ils sont fous de faire ça".



Autre point soulevé par Pierre Lescure : le nombre de chaînes d'info en France. "On est quand même un des seuls pays au monde, enfin de notre dimension, soixante-cinq millions d'habitants, où il y a quatre chaînes d'info. Ce n'est pas tout à fait normal. Ca n'existe pas ! Donc il y en a forcément une de trop", assure-t-il. "Il faut meubler, donc on meuble avec du débat dans la plupart des chaînes et notamment CNews et LCI. Ils ont tort", conclut Pierre Lescure. Voilà qui est dit !

Ce matin, Rémi Jacob vous recommande Pourquoi je vis, le téléfilm événement de TF1 consacré à la vie de Grégory Lemarchal. La fiction retrace le parcours du chanteur, grand gagnant de la Star Academy en 2004. Grégory Lemarchal a été emporté par la mucoviscidose seulement trois ans plus tard. C'est le comédien Mickaël Lumière qui l'incarne. Diffusion le lundi 07 septembre à 21h.

