Paris Hilton : qui est Carter Reum, le fiancé de la femme d'affaires ?

publié le 18/02/2021 à 14:14

Paris Hilton est fiancée à Carter Reum. La femme d'affaires a publié les photos de ses fiançailles sur son site officiel et ses réseaux sociaux. La cérémonie s'est déroulée la veille de la Saint-Valentin, comme le précise le média américain People.



"L'année passée avec le coronavirus a accéléré beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui voyage tout le temps, j'ai eu la chance de pouvoir rester chez moi et de réévaluer tout ce qui est important pour moi. Mon couple et le temps passé avec Carter est un cadeau. Je suis impatiente de passer au chapitre suivant de notre vie", explique Paris Hilton, dans les colonnes de People. Le média américain précise que le couple est officiellement ensemble depuis un an. Ils se sont rencontrés par un "ami en commun", lors de la soirée des Golden Globes en 2020.

Sur Instagram, Paris Hilton révèle que Carter Reum avait organisé sa demande dans le plus grand secret et a posé son genou à terre, alors que le couple, en vacances, se rendait au restaurant. "Quand vous trouvez votre âme sœur, vous ne le savez pas, mais vous le ressentez (...) Mon amour et moi sommes ensemble depuis notre premier rendez-vous et pour mon anniversaire il m'a organisé un voyage dans une île", décrit-elle.

Un homme d'affaires réputé

Carter Reum est un entrepreneur, auteur et homme d'affaires de 40 ans. Diplômé de la prestigieuse Columbia University en 2003 en économie, business et management économique. Carter Reum est un investisseur qui a créé sa société M13, comme le précise Vogue. Sa société aide les start-up à se développer et à trouver des fonds. Parmi ses clients : Snapchat et Pinterest.

En 2018, il a écrit son livre Shortcut Your Startup : Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success avec son frère Courtney Reum. Un manuel pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses.