Pamela Anderson divorce pour la cinquième fois après 13 mois d'union

Les avocats de Pamela Anderson ont du travail avec la star américaine. Elle vient, en effet, de divorcer de Dan Hayhurst, son désormais ex-mari à qui elle avait dit "oui" le 24 décembre 2020. Il s'agit du cinquième divorce de l'ex-héroïne d'Alerte à Malibu.

L'information révélée par le site américain Rolling Stone aurait été confiée par un proche du couple. Cette source précise que la "romance a tourbillonné pendant la pandémie" et qu'elle "est juste arrivée en fin de course". Avant d'être son mari, Dan Haryhurst était le garde du corps de Pamela Anderson. Il s'était marié avec la star suite au divorce de cette dernière avec le producteur Jon Peters, après seulement... 12 jours d'union.

Outre ses deux unions, Pamela Anderson a été mariée avec Tommy Lee entre 1995 à 1998, avec le musicien Kid Rock en 2006 pour le quitter quelques mois plus tard. En 2007, elle avait dit "oui" à Rick Salomon, mais leur union avait été annulée quelques mois après. Le couple s'est remarié en 2014 avant de divorcer en 2015.