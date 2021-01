publié le 11/01/2021 à 10:14

Une nouvelle émission s'invite sur M6 à partir de 21h05 ce lundi 11 janvier. Opération renaissance, présentée par Karine Le Marchand, s'intéresse à l'obésité. Au total, il aura fallu trois ans de tournage, dix témoins en obésité morbide et une équipe de dix spécialistes, principalement du corps médical. Résultat : cinq années de travail.

"Ce qui a été le déclencheur ça a été la rencontre avec un chirurgien de chirurgie réparatrice qui m'a fait lire le courrier des personnes qu'il opérait et toutes parlaient de renaissance, et ce mot, je l'ai trouvé tellement fort que ça m'a fait comprendre ce qu'était la chirurgie bariatrique", explique l'animatrice-phare de M6.



Une émission qui aborde un véritable phénomène de société puisque 7 millions de Français seraient aujourd'hui concernés, soit 15% de la population. Dans le premier épisode, diffusé ce lundi soir, on suivra les parcours de deux femmes : Stacy, 120 kilos pour 1m64 et Élodie 116 kilos pour 1m55. "On a suivi des personnes pendant trois ans, donc dans chaque émission on va voir le début et la fin de la transformation ou de la transformation, parce que parfois certains échouent. Sur les dix, il y en a trois qui n'atteignent pas leur objectif et on saura pourquoi", révèle Karine Le Marchand.

Opération renaissance démarrera sur les chapeaux de roues dès le premier épisode avec une allergie qui a failli causer la mort de l'un des patients. "J'ai eu très, très peur", avoue Karine Le Marchand, avant de souligner que "sur les dix, il y en a quand même deux qui ont failli mourir, pour différentes raisons. Ce n'est pas anodin cette chirurgie". À noter que les témoins sélectionnés pour l'émission s'étaient déjà engagés dans ce parcours.

Stacy et Élodie, que les téléspectateurs rencontreront ce soir, ont toutes les deux leur indice de masse corporelle (IMC) supérieurs à 40, signe d'obésité morbide. Pour sélectionner les participants, Karine Le Marchand explique qu'elle et la production ont été "sur des groupes de parole, on a mis des petites annonces dans les hôpitaux, dans certains services, on a travaillé avec des chirurgiens. Ce qui était compliqué c'est qu'on voulait vraiment qu'au terme de ces émissions, on a une idée des origines de l'obésité, mais aussi des conséquences", précise l'animatrice qui tient à rassurer les plus sensibles : les images d'opérations sont floutées, "ceux qui ont peur des piqures pourront regarder".