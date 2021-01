publié le 09/01/2021 à 12:30

Ce matin, Michel Drucker était l'invité de Jade et Eric Dussart par téléphone ! Loin de l'antenne pendant plusieurs mois suite à une lourde opération du coeur, le présentateur de Vivement dimanche l'affirme, il va mieux !



Lorsqu'Eric Dussart lui demande s'il n'a jamais eu envie de tout arrêter après cette terrible épreuve, l'homme de 78 ans est catégorique : "Y'a pas un artiste, pas un homme de télévision qui vous l'avouera mais on veut faire ça jusqu'au bout" avant d'ajouter : "On ne raccroche pas dans notre métier, ce sont les téléspectateurs qui raccrochent pour nous" explique-t-il en riant. Hors de question donc pour lui de dire adieu à cette "passion" : "Je la vivrai jusqu'au bout, sauf si un jour on me zappe alors ça, ça ne sera pas de mon ressort", confie Michel Drucker.

Le présentateur, qui est "un grand inquiet" de nature, explique ensuite avoir senti "une vraie affection de la part du public et des gens de la profession, de tout horizon y compris des politiques et des artistes, et ça, ça m'a fait chaud au coeur. J'avais fini par avoir des doutes avec ce vent de jeunisme qui a soufflé sur notre métier (...) Je m'étais dit depuis trois ans qu'il fallait que je parte avant qu'on me demande de partir. Maintenant je n'ai plus du tout l'intention de partir", affirme-t-il.

Toujours en rééducation, Michel Drucker devrait donc faire son retour sur France 2 avec Vivement dimanche au printemps prochain : "Mais comme vous le voyez, je suis déjà dans les starting blocks", conclut l'animateur. Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Daniela Lumbroso et Laury Thilleman étaient également avec nous aujourd'hui pour nous parler du retour de La Fête de la chanson française ce soir dès 21h sur France 2. Le programme sera animé par l'ex-Miss France 2011 et André Manoukian depuis la scène de l'Olympia.

De nombreuses personnalités participeront à l'événement : Vianney, Patrick Bruel et Thomas Dutronc célèbreront les 100 ans de la naissance de Georges Brassens. De leur côté, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Jean-Baptiste Guégan et Chimène Badi rendront notamment hommage à Johnny Hallyday, disparu en 2017.

Ce matin pendant l'émission, Daniela Lumbroso a également évoqué son possible retour à l'antenne, le genre de programme qu'elle souhaite animer ou encore son clash avec le journaliste Michel Polac lorsqu'elle travaillait à LCI. Beaucoup d'autres anecdotes sont à retrouver en replay !



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande le nouveau numéro de Zone interdite diffusé ce dimanche soir à 21h05 sur M6. Le programme aura pour thème un sujet très fort : "Ni fille, ni garçon : enquête sur un nouveau genre".

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !

Info ou intox ?



- Vianney ne participera finalement pas à The Voice !

C'est faux ! Le chanteur est parti il y a une semaine à l’autre bout du monde pour l’émission Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Le lieu n'a pas encore été révélé. Mais ce tournage ne compromet pas sa présence dans le jury du télé-crochet de TF1 qui devrait être lancée début février. En effet, toutes les auditions ont été enregistrées il y a plusieurs semaines.

- Marie Sophie Lacarrau, qui a repris le 13h de TF1 depuis lundi, fait beaucoup moins d’audience que Jean-Pierre Pernaut !

C’est faux ! Lundi pour ses débuts à la tête de l’édition de la mi-journée de TF1, elle a réuni près de six millions et demi de téléspectateurs. C’est environ un million de plus que Jean-Pierre Pernaut il y a un an. Et les jours suivants, même si les chiffres ont un peu fléchi, elle fait toujours deux fois plus que son remplaçant sur France 2 : Julian Bugier. Mais attention, il n’a pas dit son dernier mot car ses scores n’ont cessé de progresser au fil des jours.

- 6 à la maison, le magazine culturel présenté par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 2 pendant le dernier confinement, va revenir dans quelques jours.



C’est vrai ! 6 à la maison va bien faire son retour mais l’émission, quotidienne jusqu’ici, ne sera plus diffusé qu’une fois par semaine, sans doute le mercredi.

Ce n’est pas la seule annonce de France Télé cette semaine. Rentrée très chargée avec une dizaine de nouvelles émissions à venir. Par exemple, deux quotidiennes sur France 5 : en fin d’après-midi, un rendez-vous scientifique avec C Jamy présenté par Jamy Gourmaud. Et en deuxième partie de soirée C ce soir, un débat sur l’actualité animé par Karim Rissouli.

Du côté de France 3, une nouvelle émission de cuisine le samedi à 20h15 présenté par Mory Sacko, un ancien candidat de Top chef sur M6.

Quant à France 2, de nombreuses nouveautés en vue le week-end : un talk-show médical pour Michel Cymes tous les dimanches en fin d’après-midi, un magazine bien-être pour Agathe Lecaron des Maternelles et Ali Rébéhi le samedi matin. Et puis, le même jour à 14h, Marie Drucker sera à la tête d’un magazine dédié aux faits divers intitulé Au bout de l’enquête.