C'est le nouveau visage que les téléspectateurs découvriront à la rentrée 2018. Charles Consigny, 29 ans va remplacer l'écrivain et polémiste Yann Moix, en place depuis la saison 2015-2016, dans l'émission de France 2, On n'est pas couché. Ancien conseiller en communication de Christine Boutin, le jeune homme va tenter de faire mieux que son prédécesseur au côté de Christine Angot, arrivée la saison 2017-2018



Charles Consigny vient de décrocher le travail qu'il convoitait tant, comme l'indique le présentateur de l'émission, Laurent Ruquier, au magazine Télé 7 jours. "Il était au maquillage depuis déjà un moment ! Et je dis cela sans méchanceté. Charles adore la télé, il postulait depuis longtemps", confie-t-il.

Pour autant, l'animateur de 55 ans "ne partage pas les idées (politiques)" de son nouvel arrivant, qui a fait ses armes à la grande joute verbale de RMC, Les Grandes Gueules. "On ne peut pas le qualifier comme étant de gauche, c’est certain ! Mais je sais qui il est. C’est important d’avoir, à ses côtés, quelqu’un que l’on connaît", Laurent Ruquier.

La nouvelle saison de On n'est pas couché est attendue pour le mois de septembre 2018.