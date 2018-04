publié le 01/04/2018 à 02:23

Invité de On n'est pas couché samedi 31 mars, Jeanfi Janssens a présenté son spectacle Jeanfi décolle. Un premier one man show très personnel où l'ancien stewart d'Air France raconte son parcours. Homosexualité, jeunesse dans le nord de la France, à 44 ans le natif de Maubeuge se livre, toujours avec humour.



Un style auquel n'a pas franchement adhéré Christine Angot. Dans son spectacle, Jeanfi Janssens raconte qu'au cours d'une escale à Bangkok, lui et ses collègues se sont rendus dans une boîte échangiste. Le récit très cru qu'il fait de ce souvenir a profondément perturbé Christine Angot.

"J'ai pleuré pendant cette scène", a-t-elle lancé à un Jeanfi Janssens visiblement très surpris. "Ça ne m'a pas fait rire parce que ça m'a blessé", a-t-elle poursuivi, face à celui qui se décrit à l'époque "comme un gamin qui aurait été emporté par l'équipage, victime de quelque chose qu'il n'a pas choisi".

"Ce gamin, il transporte avec lui une misogynie mais tellement profonde (...) Il y a quelque chose de tellement vulgaire que je ne peux pas rire, ça me fait mal", a insisté la polémiste, qui a déploré la façon dont Jeanfi Janssens évoque le cunnilingus qu'il a fait ce jour-là. "Il y a le dégoût de ce que vous sentez dans votre bouche qui moi, me fait pleurer".



"Vous avez le droit de ne pas aimer (...) C'est une façon de raconter les choses, moi je le vis plus légèrement. Moi, je n'ai pas le dégoût du corps des femmes, j'avais le dégoût de la situation et j'ai raconté ma gêne", a répondu l'humoriste, qui a reconnu avoir hésité à garder cette scène dans son spectacle.