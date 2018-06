publié le 30/06/2018 à 21:23

Yann Moix fait ses adieux au Pavillon Gabriel. Après trois années au côté de Laurent Ruquiez, Yann Moix va quitter On n'est pas couché. Ce samedi 30 juin, le polémiste va donc céder sa place après un ultime enregistrement avec Marlène Schiappa, Cœur de pirate et Jean-Claude Van Damme notamment.



Que ce soit avec Léa Salamé, Vanessa Burgraff ou Christine Angot, Yann Moix a formé des duos explosifs. Une personnalité forte, souvent contestée, qui n'a que très rarement fait l'unanimité sur le plateau du célèbre talk show du samedi soir.

Au point d'offrir aux téléspectateurs certains affrontements mémorables avec les invités. Ces victimes ont été nombreuses durant toutes ces années. Retour sur trois moments forts qui ont très certainement marqué le passage du polémiste dans l'émission.

Patricia Kaas

En octobre 2016, Yann Moix s'est fendu d'une déclaration assez brutale à l'attention de Patricia Kaas : "Il y a deux sortes d'artistes. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de vivre, et il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de mourir. Pour moi, vous êtes dans la deuxième catégorie, j'ai envie de me pendre quand je vous entends".



Le chroniqueur ne s'est pas arrêté là, en faisant une référence assez assassine à l'album que Patricia Kaas avait réalisé en hommage à la chanteuse Édith Piaf en 2012 : "Édith Piaf, qui a du génie, me donne envie de mourir, alors quand vous chantez Piaf, je vous décris pas, ça me donne doublement envie de mourir. Pour moi, vous distribuez du cafard."

Aymeric Caron

De retour dans l'émission en novembre 2017, Aymeric Caron, ancien polémiste de l'émission, a lui aussi subi les foudres de Yann Moix alors qu'il venait présenter son livre Utopia XXI, dans lequel il présente son projet pour une nouvelle société utopique.



S'il vouait son "amicalité" pour Aymeric Caron, le polémiste s'était malgré tout montré très critique : "Je voudrais expliquer aux gens comment vous parvenez - et je vous en veux beaucoup pour ça - à dire des choses fausses", a chargé l’écrivain. Relayant des "petites approximations", Yann Moix a alors évoqué une personne "malhonnête" et "dangereuse".

Patrick Sébastien

L'un des clashs les plus mémorables restera celui avec Patrick Sébastien. En avril 2016, le passage de l'animateur pour la promotion de son livre Le Vrai Goût des tomates mûres s'était très mal passé.



En cause, un extrait de l'ouvrage où Patrick Sébastien semblait y regretter la "nostalgie, du temps de la violence light". Il évoque notamment les coups de martinet sur les fesses. "La violence light, ça n'existe pas. Cette phrase, c'est la phrase d'un salaud", s'était alors emporté Yann Moix. Patrick Sébastien lui avait alors répondu qu'il était, selon lui, "un malade".

