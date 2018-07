publié le 01/07/2018 à 15:37

Après trois ans dans On n'est pas couché, Yann Moix a tiré sa révérence. Samedi 30 juin, il a rendu son costume de chroniqueur après une émission où Marlène Schiappa, Jean-Claude Van Damme, Cœur de Pirate mais aussi Nicole Calfan se sont succédé dans le célèbre fauteuil de Laurent Ruquier.



Et l'écrivain n'est pas resté insensible au charme de l'actrice, qui avait pris place à ses côtés sur le plateau. "C'est un peu votre pot de départ, et on a effectivement installé à côté de vous cette actrice que vous vénérez depuis des années. C'est un peu un cadeau de départ d'avoir Nicole Calfan à côté de Yann Moix", a déclaré l'animateur.

Le polémiste a alors répondu du tac au tac : "J'en ai répandu du liquide séminal dans ma chambre. Dans ma chambrette adolescente". Une sortie surprenante, jugée même déplacée par certains téléspectateurs.

MAIS PUTAIN A QUEL MOMENT DIRE A UNE MEUF QU'ON SE BRANLE EN PENSANT A ELLE C'EST UN COMPLIMENT ? #ONPC — Laetitia Reboulleau (@Loun_R) 30 juin 2018

Yann Moix, qui va rejoindre l'émission de Thierry Ardisson Les Terriens du samedi, sera remplacé la saison prochaine par l'écrivain Charles Consigny, âgé de 28 ans. Ce dernier est un habitué des médias alors qu'il publie notamment de nombreuses chroniques pour Le Point.