On n'est pas couché a fait couler beaucoup d'encre cette année. Et ça ne s'est pas arrêté lorsque l'émission a pris sa pause estivale : le 6 juillet, Vanessa Burggraf annonce son départ de l'émission, acceptant de prendre la direction de la rédaction francophone de France 24. C'est finalement la romancière Christine Angot qui a été choisie pour rejoindre l'équipe de France 2 en tant que chroniqueuse.



Laurent Ruquier s'est finalement confié aux colonnes du Monde sur cette décision étonnante mais assumée : "Nous cherchions une écrivaine, une philosophe, car nous nous sommes aperçus que cela offre une liberté de parole plus souple.

Des reproches ont été faits à Vanessa Burggraf ou même à Léa Salamé, que l’on n’aurait pas adressés à Yann Moix, car il n’est pas journaliste", a déclaré l'animateur, qui souhaite désormais "assumer de prendre quelqu'un qui n'a pas la contrainte d'exercer un métier a priori objectif".



Revenir à l'essence de l'émission

En choisissant Christine Angot, habituée des coups d'éclat télévisés, Laurent Ruquier espère renouer avec l'essence même de son émission hebdomadaire plus éditorialiste que journalistique : "Comme nous étions en campagne électorale, j’avais choisi ­des profils plus journalistiques. À présent, c’est le moment de revenir à des personnes qui ont des regards différents", avant d'ajouter à propos de sa nouvelle venue : "Avec elle, nous allons revenir à une émission d'opinion et d'émotion."



Car l'animateur de France 2 voulait "une personne qui apporte des choses différentes" de ses prédécesseurs. "On va retrouver un équilibre dans lequel je pose des questions d'animateur-journaliste à côté de deux chroniqueurs qui auront des opinions tranchées", a-t-il promis. On pourra retrouver la nouvelle chroniqueuse à la rentrée prochaine, aux côtés de Yann Moix et de l'humoriste Gaspard Proust.