publié le 15/12/2019 à 09:59

La reine du shopping l'assure : "elle adore la France". Trente ans après avoir quitté le Brésil pour rejoindre l'Hexagone, Cristina Cordula a obtenu la nationalité française en décembre 2018 des mains du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Aujourd'hui, elle se dit "fière d'être Française", surtout depuis que Jair Bolsonaro, premier président d'extrême droite au Brésil, a été élu en 2018. Elle explique d'ailleurs ne pas avoir du tout apprécié les critiques qu'il avait formulées sur le physique de Brigitte Macron. Une "catastrophe" selon elle.

"Je n'ai pas voté pour lui. Il ne va pas du tout avec mon idéologie. Après, il y a parfois certaines exagérations et les médias ne disent pas toujours la vérité. Mais son idéologie, c'est pas possible. Surtout quand on habite en France depuis longtemps et qu'on sait ce que c'est 'Liberté, Egalité, Fraternité'".

« Quoiqu’il arrive son idéologie, ce n’est pas possible surtout quand on habite en France et que l’on sait ce que c’est Liberté, Egalité, Fraternité » @cristinacordula au sujet de Bolsonaro #ONPC pic.twitter.com/eMNIHvDFNp — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) December 14, 2019