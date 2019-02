Julien Denormandie, le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement, le 17 juillet 2018.

publié le 09/02/2019 à 17:15

Laurent Ruqier et ses chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, vont revenir sur l'actualité politique et culturelle dans ce nouveau numéro d'On n'est pas couché ce samedi 9 février.



Pour évoquer l'actualité chargée de ces dernière semaines, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, sera l'invité politique, il pourra notamment évoquer l'acte 13 de la mobilisation des "gilets jaunes". Pour la sortie de sont ouvrage De la race des seigneurs aux éditions Stock, Alain-Fabien Delon, le fils de l'acteur, sera sur le plateau ainsi que Raphaël Enthoven, pour son dernier livre Nouvelles morales provisoires aux éditions de l’Observatoire.

La chanteuse, Lou Doillon, présentera son album Soliloquy, sorti le 1er février. Et côté scène, André Dussollier, est invité pour parler de la pièce Novecento d’Allesandro Baricco.