publié le 30/03/2019 à 18:40

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier et sa bande vont recevoir de nouveaux invités sur le plateau de l’émission On n’est pas couché. Ce samedi 30 mars, sept personnes vont devoir faire face aux questions et répliques de Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs.



Et les invités politiques de la semaine sont au nombre de deux. Le journaliste François Ruffin vient tout d'abord présenter son livre Ce pays que tu ne connais pas. Il s'est également associé au documentariste Gilles Perret pour créer leur documentaire J'veux du soleil !

Côté littérature, Xavier de Moulins, le journaliste qui officie à la tête du 19.45 et de l'émission 66 minutes sur M6, sera également présent pour évoquer son nouveau roman baptisé La Vie sans toi (éditions JC Lattès).

Côté cinéma, ce sera Anne Le Nen qui assurera la promotion de son film Des gens bien. Elle sera suivie de Camélia Jordana et Niels Schneider. La chanteuse a de nouveau enfilé son costume d'actrice pour le film "Curiosa", tourné en compagnie de l'acteur franco-canadien.



Enfin, la musique sera représentée par Helena Noguerra qui viendra présenter son album Nue. Elle assurera également le live de la semaine avec son titre Je ne t'aime pas.