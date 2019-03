publié le 29/03/2019 à 20:38

Le présentateur phare de 66 Minutes et du 19.45 sur M6, Xavier de Moulins, présente dans RTL soir "La vie sans toi", son sixième roman. Pour l'homme de télé, l'écriture "a toujours été là", "avant même que j'exerce mon métier de journaliste", précise t-il.



Une passion révélée par la lecture, qui l'a "beaucoup aidé" en tant qu'enfant déscolarisé "hyperactif" et "très difficile à canaliser", confie t-il. Les livres lui ont "donné le goût des mots", un attrait qui ne le quitte plus depuis ses 15 ans.

Quant au rapport entre son activité d'écrivain et son métier de journaliste, Xavier de Moulin estime qu'il existe "des passerelles" : "C'est une vraie double vie (...) Claude Roy disait "Le journalisme pour vivre, l'écriture pour exister", je lui piquerais bien cette citation", affirme le présentateur.

Face à "l'immédiateté de l'actualité", aux rédactions de "100 personnes", le journaliste apprécie la quiétude de l'écriture romanesque : "L'écriture, c'est l'inverse de l'immédiateté. "La vie sans toi" c'est un an et demi de travail, c'est (...) un travail de tissage, de patience et une course en solitaire, personne ne vous attend.", explique t-il. Son rituel, écrire tôt le matin, "souvent de 5h30 à 8h30".

Une histoire d'amour sur fond de thriller psychologique

Son nouveau roman conte la vie d'un couple, Paul et Eva, qui tente de survivre 8 ans après la mort de leur fils aîné. Leur vie "bascule" lors d'une réunion parents-professeurs de l'une de leurs deux filles. Une histoire d'amour sur fond de thriller, sondant "la perte de l'amour" et son évolution, mais également les ressorts psychologiques du deuil, de "l'absence" et de "la perte".



Une histoire inspirée "de choses assez personnelles" pour Xavier De Moulins, puisées dans son enfance, dont la pratique du cheval qui l'a aidé à se construire, mais également dans sa vision du couple, de la famille et autres relations humaines. Une fiction que l'auteur n'a fait relire qu'à très peu de personnes, dont sa fille de 12 ans, Tosca. "La vie sans toi", 373 pages, édité chez JC Lattès, est en librairies depuis le 27 mars.