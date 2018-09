publié le 24/09/2018 à 12:03

Mission accomplie. Charles Consigny tient sa première polémique d'ampleur sur le plateau d'On n'est pas couché. Celui qui a remplacé Yann Moix au côté de l'écrivaine Christine Angot a lâché une analyse qui n'a pas manqué de hérisser l'invité de Laurent Ruquier et une partie des téléspectateurs.



Lors de l'émission diffusée le 23 septembre 2018, On n'est pas couché recevait l'artiste Kiddy Smile, qualifié souvent de "prince français du voguing". Le grand public a notamment découvert ce danseur, DJ et militant LGBTQ+ sur les marches du palais de l'Élysée pour célébrer la fête de la musique et la force de la diversité.

Après un rapide live sur la chanson Be Honest, la discussion entre les polémistes et Kiddy Smile a rapidement glissé sur la question sociale et politique. "Je ne sais même pas si j'ai envie de parler de politique, parce que ça gâche l'art", avait commencé en préambule Charles Consigny. L'envie est tout de même restée.

C'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigré, noir et pédé Charles Consigny Partager la citation





"Quand vous dites "Fils d'immigrés, noir et pédé" [le message qu'il portait sur son T-Shirt à l'Élysée, ndlr], que c'est difficile d'être noir, que c'est difficile d'être pédé, que vous êtes dans cette revendication-là, moi je suis juste un tout petit peu plus circonspect, a développé Charles Consigny. Je pense qu'en réalité, les choses ont beaucoup changé ces derniers temps, notamment dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias... Aujourd'hui, en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noir et pédé que quand on est fils de français de souche, entre guillemets, blanc et hétérosexuel."



"Je trouve que c'est horrible ce que vous dites", a alors interrompu Kiddy Smile (à 25'30" dans la vidéo ci-dessus) rapidement suivie par Christine Angot qui a ajouté : "Moi aussi". "Il y a une bienveillance médiatique qui est une réalité, a repris Charles Consigny avant d'être interpellé par Laurent Ruquier : "Il faut quand même y arriver jusqu'aux médias !"



"C'est pas difficile d'être noir ? Enfin, laissons quelqu'un qui est noir nous en parler", a alors proposé Christine Angot. La parole a été conservée par Charles Consigny puis Christine Angot qui a salué le talent et les analyses de Kiddy Smile sans pour autant que l'artiste ne puisse revenir sur les propos de Charles Consigny.

Colère des internautes

Les internautes et plusieurs personnalités n'ont pas véritablement apprécié l'analyse de Charles Consigny : "Indécence", pour Rokhaya Diallo, Aymeric Caron, un ancien de l'émission, a tweeté : "Les propos de #Consigny sur la discrimination des 'Français de souche blancs hétéros'. Non mais oh, ça va s'arrêter quand ces conneries ?", le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi a aussi été critique. D'autres téléspectateurs pointaient du doigt les origines bourgeoises de Charles Consigny qui le disqualifieraient sur cette question.



Sur Facebook, Kiddy Smile a été assez clair sur son ressenti pendant l'émission : "Merci de m’avoir reçu ! Quel exercice difficile d’organiser sa pensée dans la cacophonie générale et l’envie de ne pas dire des choses qu’on pourrait regretter par la suite ! J’ai voulu bondir de ma chaise à plusieurs reprises mais je pense que j’ai grandi". Sur Twitter, l'artiste a aussi partagé un tweet qualifiant les propos de Charles Consigny de "stupides".



Ce dernier a aussi pris la plume 2.0 pour s'expliquer sur les réseaux sociaux : "Je n’ai jamais dit cela [qu'il est "plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noir et pédé", ndlr]. J’ai repris le slogan arboré par Kiddy Smile sur son tee-shirt lors de la Fête de la musique et fait remarquer que dans certains milieux comme les médias ce n’était plus un handicap pour réussir. Suis sidéré par la mauvaise foi de ces articles", a tweeté le polémiste.