publié le 19/01/2020

Dans son dernier livre, Frédéric Beigbeder n'est pas en reste. Il étrille la matinale de France inter, la radio où il officiait en tant qu'humoriste, jusqu'à la saison dernière. Derrière une série de personnages anonymes, et notamment le double de l'auteur, on comprend bien l'expérience amer de l'essayiste.

"Le roman est très pratique. On peut se cacher derrière un personnage. C'est comme un masque", analyse Frédéric Beigbeder sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 18 janvier. "C'est comme ce smiley", poursuit l'auteur. La couverture de son livre qui porte comme titre un emoji : L'homme qui pleure de rire.

"Derrière ce déguisement, on peut dire plus de vérité que si on est comme ça [sur un plateau], obligé d'être totalement sincère et d'assumer ses propos. Je trouve que le roman a été inventé pour ne pas totalement assumer les choses et les transformer", explique-t-il.

« Le titre du livre aurait pu être celui de votre émission : On n’est pas couché.» Frédéric Beigbeder #ONPC pic.twitter.com/HcJh6Fzi2m — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) January 18, 2020

Un peu plus tôt, le chroniqueur expliquait que le livre aurait même pu porter le titre de l'émission, On n'est pas couché. "Je ne sais pas si c'est un livre sur l'humour, le titre du livre aurait pu être celui de votre émission. C'est l'histoire d'un type qui ne veut pas rentrer se coucher, tout simplement".