publié le 14/09/2019 à 18:30

Après Muriel Robin et Gaspard Gantzer la semaine dernière, l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal est l'invitée politique de Laurent Ruquier ce samedi 14 septembre à partir de 23h40. L'ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique reviendra sur son parcours politique.

L'ancienne candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2007 reviendra sur son statut de femme en politique. Elle sera également interrogée sur la politique économique du gouvernement, alors qu'Élisabeth Borne, l'actuelle ministre de l'Écologie a annoncé que les spectacles d'ours seront interdits.

Côté chroniqueurs, le présentateur vedette de France 2, sera accompagné d'Étienne Gernelle, directeur de l'hebdomadaire Le Point, et de Fabrice Nicolino, auteur du livre Le Crime est presque parfait, une enquête sur les pesticides.

Laurent Ruquier a convié neuf personnalités en plateau. L'écrivaine Gaël Tchakaloff présentera son nouveau livre, Vacarme, paru le 4 septembre aux éditions Flammarion. Le musicien Rilès sera présent pour évoquer son album Welcome to the jungle.



Sandrine Bonnaire et Pierre Lemaître viendront présenter Trois jours et une vie, de Nicolas Boukhrief. Quant à Sylvie Testud et Eric Elmosnino, ils détailleront leur interprétation de L'Heureux stratagème, la pièce de Marivaux. Du côté de la comédie, on pourra entendre le duo d'humoristes Les Décaféinés parler de leur pièce au théâtre du Point-Virgule de Paris.