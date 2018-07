"On n'est pas couché" : qui est Abigail Lopez ?

publié le 27/05/2017 à 14:00

Pour la seconde fois, On n’est pas couché s’est délocalisé à Cannes à l’occasion du Festival. Lors de la soirée organisée pour l’enregistrement de l'émission de Laurent Ruquier, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement comme l’actrice Bérénice Béjo et son mari, le réalisateur Michel Hazanavicius, le chanteur Julien Doré, ou encore l’humoriste Nicole Ferroni. Mais c’est un visage sensiblement moins connu qui a retenu l’attention à l’occasion de l’enregistrement de l’émission mercredi 25 mai.



L'actrice Abigail Lopez a attiré tous les regards, non pas pour ses gigantesques boucles d’oreille en forme de fleur, mais surtout pour sa robe très minimaliste. Le haut de cette dernière étant composé de deux fines lanières de tissu soyeux pas plus que des larges bretelles, cette pièce originale ne couvrait que très partiellement le buste de la jeune femme.

Notamment connue pour avoir tenu un second rôle dans la série New York police Judiciaire entre 2001 et 2005, Abigail Lopez avait également fait une apparition dans un épisode de la deuxième saison de Sex & the City (1999). Si on l’a aperçu au cinéma dans le film Caleb’s door (2009), la carrière de l'Américaine s’est depuis perdue dans les limbes. Elle sera aux côtés de Bérénice Béjo et de Michel Hazanavicius dans l’émission On n’est pas couché diffusé ce samedi 27 mai.