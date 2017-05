Will Smith et Jessica Chastain sur la scène du 24e gala de l'amfAR

Will Smith et Jessica Chastain sur la scène du 24e gala de l'amfAR Crédits : Buckner/Variety/Shutter/SIPA | Date :

publié le 26/05/2017 à 09:52

Une pluie de stars s'est donnée rendez-vous à l'Eden Roc, au Cap d'Antibes. Jeudi 25 mai avait lieu le traditionnel gala de l'amfAR, la fondation américaine contre le sida. Étaient présents au "Cinéma contre le sida", entre autres, Leonardo DiCaprio, Dustin Hoffman, Mick Jagger, Nicole Kidman, et des jurés du 70e Festival de Cannes dont Jessica Chastain et Will Smith. Des actrices comme Diane Kruger ou Eva Longoria ont également répondu à l'invitation, tout comme le comédien Christoph Waltz.



La mannequin Hailey Baldwin, élue femme la plus sexy du monde a, elle aussi fait sensation pendant la soirée. Son amie, Bella Hadid était aussi de la partie. Miss Univers, la française Iris Mittenaere, a fait une entrée très remarquée, dans très belle robe noire, tout comme Laury Thilleman, miss France 2011.

David Beckham était également de la partie, et jouait les commissaires-priseurs. La soirée est, en effet, tournée autour d'une vente aux enchères au profit de la recherche, une mission confiée au footballeur britannique. La fondation américaine contre le sida, l'amfAR, a été créée par Liz Taylor, et organise chaque année à l'occasion du Festival de Cannes, cette soirée de gala.

Une vente aux enchères au profit de la recherche

Parmi les lots exceptionnels proposés lors de cette soirée, David Beckham a mis aux enchères un match de football contre lui et ses amis réunis en équipe sur la pelouse du Parc des Princes, adjugé 350.000 euros. Will Smith et Jessica Chastain, tous deux membres du jury du 70e Festival de Cannes, se sont démenés pour vendre une collection de portraits photographiques de George Hurrell de grandes stars hollywoodiennes des années 40 et 50 dont Rita Hayworth, Marlene Dietrich ou Gary Cooper, adjugé à 500.000 euros.



Un exceptionnel vestiaire composé de 32 robes inédites et uniques des plus grandes griffes, a trouvé preneur pour l'enchère record de 3 millions d'euros. Était également mis aux enchères une Jaquar cabriolet de 1958, vendue rapidement pour 650.000 euros. La table de dix couverts était facturée de 125.000 à 500.000 dollars (117.000 à 466.000 euros) selon le statut choisi : bienfaiteur ou grand philanthrope.



Au profit de la recherche et de l'aide aux malades dans le monde, l'amfAR a recueilli en 2016 quelque 22 millions d'euros au total, le temps des trois heures du dîner et de la vente aux enchères.