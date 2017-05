publié le 25/05/2017 à 22:45

À peine nommée ministre de la Culture, Françoise Nyssen représente le gouvernement au Festival de Cannes. De la Croisette, l'éditrice explique au micro de RTL qu'elle compte mettre l'accent sur l'accès à la culture au plus grand nombre.



Son budget, qui représente 1% de celui de l'État, lui suffit-il pour ses ambitions ? "On va faire avec. Parfois, ce n'est pas tellement une question d'argent qui permet de faire plus. Bien sûr, on a eu des assurances que le budget de la Culture ne serait pas diminué. Cela va faire partie de mon job de le défendre avec acharnement. Il y a peut-être des choses à inventer", déclare Françoise Nyssen.



Éminemment femme de culture, la présidente d'Actes Sud, Françoise Nyssen, 65 ans, est connue pour son engagement citoyen et une détermination sans faille qui a fait d'une "petite" maison un des fleurons de l'édition française.