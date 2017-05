publié le 26/05/2017 à 12:05

C'est l'un des films qui crée l'événement au Festival de Cannes. Good Time de Ben Safdie et Joshua Safdie, avec Robert Pattinson est présenté jeudi 25 mai. Honnête série B sur le lien très fort entre deux frères, dont l'un s'occupe du second, handicapé mental léger. Tous deux s’embringuent dans un braquage qui tourne mal : le plus faible est arrêté et hospitalisé, l'autre va tout faire pour le faire sortir.



C'est le thème de la mauvaise personne au mauvais endroit au mauvais moment, une digression sur la loose, la déveine, la poisse. Et tout l'intérêt de Good Time repose sur la présence de Robert Pattinson. Depuis Twilight, l'acteur britannique enchaîne les films d'auteur où il excelle à chaque fois, refusant les supers productions.

"Quand vous toucher autant d'argent ou que vous connaissez un gros succès, d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui le payez. Si vous faites un film pour de l'argent, tout le monde le sait, il faut en accepter les conséquences", explique le comédien au micro de RTL. Et d'ajouter : "Je ne pensais jamais devenir acteur. Aujourd'hui, j'ai réussi pas mal de trucs qui me semblaient impossibles".

"L'Amant double", de François Ozon, un film fascinant, dérangeant

Avec une histoire qui est le reflet parfait de son inspiration depuis ses débuts : les apparences, le mensonge, la perversité et le sexe... L'Amant double de François Ozon raconte comment une jeune femme fragile (Marine Vacth), tombée amoureuse d'un psychanalyste, va découvrir que son fiancé lui a caché son passé et qu'il a un frère jumeau (Jérémie Renier), psy lui aussi. En rencontrant ce double, elle plonge alors dans une relation trouble qui ne va cesser de se compliquer.



C'est un film visuellement très maîtrisé : Ozon joue sur les reflets, la symétrie et l’asymétrie de ses décors et de ses personnages. On retrouve l'ombre de ses maîtres : Alfred Hitchcock, Brian De Palma "deux réalisateurs qu'il admire", comme il le confie au micro de RTL, ou David Cronenberg.



Pour incarner les héros d'une telle histoire, il fallait trouver des comédiens qui acceptent de se mettre à nu, au propre comme au figuré. C'est Jérémie Rénier et Marine Vacth, (révélée il y a 4 ans avec Jeune et jolie du même François Ozon, film qui parlait de la prostitution étudiante et qui avait crée la polémique sur la Croisette).



"Ces scènes ne sont pas plus dures à jouer que les autres, la nudité peut-être un costume", explique Marine Vacth. Et Jérémie Rénier d'ajouter : "Tout de suite, je l'ai vu comme un challenge, de ne pas avoir froid aux yeux, d'y aller. Et puis je me sentais en confiance". Fascinant, dérangeant... L'Amant double de François Ozon est en compétition à Cannes et au cinéma partout en France dès ce vendredi 26 mai.



L'autre long-métrage en lice aujourd'hui ce sera In the Fade de l'Allemand Fatih Akin, avec Diane Kruger, l'un des derniers favoris potentiels pour le palmarès de dimanche.



