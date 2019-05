publié le 18/05/2019 à 13:42

Laurent Ruquier, Christine Angot et Charles Consigny. Un trio qui rythme les deuxièmes parties de soirée des téléspectateurs les samedis soir sur France 2 dans On n'est pas couché. Avec plusieurs invités, les débats portent durant plusieurs heures sur la politique, la culture et la société. Un rendez-vous incontournable pour qui veut faire la promotion d'un livre, d'un album ou d'un film.



Et pourtant, le talk-show ne sera pas sur les écrans samedi 18 mai, et pour cause, un événement annuel exceptionnel monopolisera l'antenne de la chaîne publique. En effet, France 2 diffusera en direct et en intégralité le concours Eurovision. Comme chaque année, cela veut dire pas d'On n'est pas couché pour les fidèles du programme.

Le concours qui se déroule cette année à Tel-Aviv (Israël), risque de finir tard, après minuit. La France espère qu'au terme des votes, Bilal Hassani remportera un concours qui ne porte pas chance à la France depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam. L'Eurovision sera à suivre également sur RTL.fr, avec un direct commenté.